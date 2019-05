WIG20 wzrósł na środowym zamknięciu o 0,2 proc. do 2.169,18 pkt., WIG zwyżkował 0,3 proc. do 56.373,36 pkt., mWIG40 zyskał 0,4 proc. do 3.934,66, a sWIG80 poszedł w górę 0,5 proc. do 11.700,40 pkt.

Z indeksów sektorowych wyróżnił się WIG-Energia, który wzrósł o 4,0 proc.

Obroty na GPW wyniosły 745 mln zł, z czego 593 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.15 niemiecki indeks DAX zyskuje 0,7 proc., a S&P500 zwyżkuje 0,3 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty podczas środowej sesji, były: PGE – o 5,2 proc., PGNiG – o 4,4 proc. i Lotos – o 4,1 proc. Akcje Tauronu zyskały 2,3 proc.

W trakcie sesji minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że „nie zapadły żadne decyzje dotyczące aktywów Tauronu Wydobycie, trwa poszukiwanie rozwiązań i źródeł finansowania dla tego segmentu”.

Wiceprezes zarządu Tauronu Kamil Kamiński w trakcie sesji poinformował ponadto, że spółka prowadzi rozmowy z partnerami na temat rozwoju morskich farm wiatrowych. Tauron szuka partnera z koncesją, z udziałem Skarbu Państwa.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: PZU (o 2,2 proc.), PKO BP (o 1,3 proc.) i Pekao (o 1,2 proc.).

PKO BP przed środową sesją poinformował, że skonsolidowany zysk netto w I kw. 2019 wyniósł 862 mln zł, wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 829,1 mln zł – rok wcześniej Grupa PKO BP miała 757 mln zł zysku netto.

"Wyniki oceniamy pozytywnie. 14-proc. wzrostu zysku netto rok do roku wygląda atrakcyjnie wobec ok. 20 proc. spadku oczekiwanego przez nas dla całego sektora bankowego” – powiedział PAP Biznes analityk Erste Securities, Mateusz Krupa.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się w środę: Unimot – wzrost o 12,8 proc., Neuca – w górę o 7,9 proc., ATM Grupa – ze zwyżką o 7,5 proc., Oponeo. pl – na plusie o 6,2 proc., i BOŚ – w górę o 4,8 proc.

Unimot po wtorkowej sesji poinformował, że w I kw. 2019 miał 16,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto, podczas gdy rok wcześniej miał 1,7 mln zł straty. Przepływy operacyjne wyniosły +38,8 mln zł, a w I kw. 2018 zamknęły się kwotą: -9,2 mln zł.

W trakcie sesji BOŚ podał, że podtrzymuje cele ze strategii do 2021 roku i zakłada, że w kolejnych kwartach również będzie udzielać kredytów za około 1 mld zł, przy jednoczesnym spadku kosztów ryzyka.

BOŚ poinformował przed środową sesją, że miał w I kw. 2019 roku 17,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 16,3 mln zł przed rokiem.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się w środę: Elektrobudowa – spadek o 11,3 proc., Stalprodukt – w dół o 8,3 proc., i Kania – ze zniżką o 6,9 proc. Spadły również akcje Polimeksu – o 4,6 proc.

Przed środową sesją Polimex podał, że miał w I kw. 2019 17,9 mln zł skonsolidowanej straty netto, podczas gdy rok wcześniej strata netto wyniosła 1,1 mln zł. Przepływy operacyjne zamknęły się kwotą: -26,1 mln zł, a w I kw. 2018 +85,6 mln zł.