Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Philippe Paul Bézieau złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa BNP Paribas Bank Polska ze skutkiem na dzień 30 września 2019 r., podał bank. Rada nadzorcza banku powołała na stanowisko wiceprezesa z dniem 1 października br. Volodymyra Radina.



Przyczyną rezygnacji Bézieau jest objęcie nowego stanowiska w ramach Grupy BNP Paribas, podano w komunikacie.



Radin wszedł w skład zarządu na okres do czasu zakończenia bieżącej trzyletniej wspólnej kadencji członków zarządu banku.



Volodymyr Radin to absolwent Ukraińskiej Akademii Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. Ponadto ukończył w 2016 r. studia z zakresu marketingu na HEC w Paryżu i studia z zakresu kierowania zarządem na Ukraińskiej Akademii Ładu Korporacyjnego. Z bankowością jest związany od ponad 15 lat. W 2008 r. dołączył do Grupy BNP Paribas jako dyrektor ds. sprzedaży i zastępca dyrektora linii biznesowej Personal Finance w Ukrsibbank. W 2014 r. został nominowany na stanowisko dyrektora linii biznesowej Personal Finance i członka zarządu Ukrsibbank, a następnie wiceprezesa zarządu, podano w komunikacie.



BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109 mld zł na koniec 2018 r.



(ISBnews)