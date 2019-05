Będzie mniej pieniędzy z UE dla polskiej wsi? Jurgiel: "To nieprawda"

Źródło: PAP

Nieprawdziwa jest informacja, że polska wieś i rolnictwo otrzyma z UE o 15 mld zł mniej, niż we wcześniejszej perspektywie budżetowej - oświadczył b. minister rolnictwa, kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel, odnosząc się do programu rozwoju wsi autorstwa Koalicji Europejskiej.