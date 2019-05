Master Pharm miał 1,1 mln zł zysku netto, 1,6 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Master Pharm odnotował 1,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 2,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,6 mln zł wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,36 mln zł wobec 4,21 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,99 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 17,81 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy w I kw. br., wynoszące blisko 15 mln zł, kształtowały się na poziomie niższym o 16% r/r. Przełożyły się na 1,1 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 63%, związany przede wszystkim z wpływem kosztów stałych, przy niższym poziomie przychodów w spółkach Master Pharm i Avet Pharma" - czytamy w osobnym komunikacie.

Duży wpływ na niższą sprzedaż Master Pharm miała mniejsza aktywność klientów i przesunięcie na kolejne kwartały części zamówień produkcji kontraktowej suplementów diety, podano także.

"Spadek przychodów Master Pharm wynikał z przełożenia przez naszego największego odbiorcę realizacji zamówień zaplanowanych na I kw., a także z konieczności przeprojektowania produktów dla innego dużego klienta, co również wiązało się z pewnym przesunięciem. Zamówienia te zostaną jednak zrealizowane w kolejnych kwartałach bieżącego roku i szybko wrócimy do zaplanowanych harmonogramów" - powiedział prezes Jacek Franasik, cytowany w komunikacie.

W perspektywie najbliższych kwartałów zarząd oczekuje wzrostu dynamiki sprzedaży grupy, a także dalszego dynamicznego rozwoju w obszarze marki własnej.

"Sytuację z I kw. skutkującą niższymi r/r przychodami Master Pharm uznajemy za chwilową i oczekujemy realizacji przesuniętych zamówień w najbliższych kwartałach. Obecnie duży nacisk kładziemy na prace rozwojowe, m. in. nad nowymi składnikami suplementów diety, a także na rozwój oferty marki własnej, m.in. o produkty o wyższej marży, kierowane głównie do sklepów zielarsko-medycznych" - dodał Jacek Franasik.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 1,67 mln zł wobec 2,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)