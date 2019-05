„W mojej ocenie, obserwowane dzisiaj umocnienie złotego wobec koszyka głównych walut jest związane z poprawą sentymentu na rynkach finansowych na świecie, w tym akcji i długu” – powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Jej zdaniem, w najbliższym czasie inwestorzy mogą oczekiwać podwyższonej zmienności na rynkach, związanej z niepewnością dotyczącą wielu czynników w sferze makro i politycznej.

„Wojna technologiczna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami trwa w najlepsze, stanowiąc kolejną odsłonę sporu obu państw na temat relacji handlowych. Kwestia negocjacji taryf celnych jest wciąż wielką niewiadomą. Do tego dochodzi dzisiejsza dymisja Theresy May, co być może oznacza odsunięcie rozstrzygnięcia brexitowego na dłuższy czas. A w niedzielę mamy wybory do europarlamentu” – wskazała główna ekonomistka Banku Pocztowego.

„Eurozłoty będzie wahał się w najbliższych dniach w przedziale 4,29-4,31, a para EUR/USD będzie podążać w kierunku 1,11” – dodała Kurtek.

RYNEK DŁUGU

„Oczekuję, że rentowności 10-letnich polskich obligacji skarbowych mogą w najbliższych dniach oscylować wokół 2,78-2,82 proc.” – powiedziała PAP Biznes Monika Kurtek.

Dodała, że w nieco dłuższej perspektywie, rentowności SPW mogą spadać w związku z przedłużającą się niepewnością na rynkach finansowych, przy czym spadki te byłyby w miarę proporcjonalne bez względu na usytuowanie terminu zapadalności na krzywej.

Na rynkach bazowych bez istotnych zmian. Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 2,327 proc., a niemieckich -0,11 proc.

piątek piątek czwartek 16.00 9.35 16.05 EUR/PLN 4,2961 4,2994 4,3088 USD/PLN 3,8370 3,8422 3,8667 CHF/PLN 3,8290 3,8330 3,8379 EUR/USD 1,1197 1,1190 1,1143 PS0421 1,65 1,64 1,63 PS0424 2,19 2,17 2,18 DS1029 2,82 2,80 2,81

(PAP Biznes)