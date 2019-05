Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 0,93 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat rekomenduje przeznaczenie na dywidendę łącznie 594,777 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,93 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu:

- przeznaczenie całości zysku netto spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 488 520 113,73 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz

- przeznaczenie kwoty 106 257 681,15 zł z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość kapitału zapasowego możliwego do dystrybucji wynosiła na dzień 31 grudnia 2018 roku niemal 3,5 mld zł" – czytamy w komunikacie.

Łączna kwota rekomendowanej dywidendy dla akcjonariuszy spółki wynosi 594 777 794,88 zł, tj. 0,93 zł na jedną akcję.

Zarząd spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 1 lipca 2019 roku a wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch następujących transzach:

- wypłata pierwszej transzy w kwocie 287 795 707,20 zł, tj. 0,45 zł na jedną akcję - w dniu 3 lipca 2019 roku oraz

- wypłata drugiej transzy w kwocie 306 982 087,68 zł, tj. 0,48 zł na jedną akcję - w dniu 1 października 2019 roku, wskazano także.

W opinii zarządu spółki proponowana do wypłaty w roku 2019 kwota dywidendy nie zaburza koncepcji dalszego rozwoju grupy, umożliwiając równocześnie kontynuację sukcesywnego jej oddłużania, podano także.

Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 594 777 794,88 zł, co stanowi 0,93 zł na akcję, dodano w komunikacie.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)