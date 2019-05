Arctic Paper liczy na uniknięcie złamania kowenantów w II kw. 2019



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Arctic Paper ma nadzieję na uniknięcie złamania kowenantów w II kwartale 2019 roku, po tym jak nastąpiło ich złamanie w I kwartale roku, poinformował prezes spółki Michał Jarczyński.

"Jest duża szansa, że unikniemy problemu ze złamaniem kowenantów w II kwartale 2019 roku, ale jest za wcześnie, żeby to przesądzać, bo przed nami jeszcze cały czerwiec" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.

"W II kwartale mamy znacząco lepszą koniunkturę niż w I kwartale" - dodał.

Na koniec I kw. 2019 r. spółka przekroczyła wskaźnik długu do EBITDA, który w umowach z bankami zapisany jest na poziomie 4x, a w rzeczywistości było to 4,13x, w porównaniu do nieco powyżej 3x na koniec 2018 roku.

"Wystąpiliśmy do trzech finansujących nas banków, Santandera, BNP Paribas i EBOR-u, z wnioskiem o odstąpienie od tego warunku na I kwartał i taką zgodę uzyskaliśmy. Planujemy także uzyskać podobną zgodę od zgromadzenia obligatariuszy" - powiedział Jarczyński.

Jak podkreślił, teoretycznie brak zgody któregoś z obligatariuszy może oznaczać konieczność wcześniejszego wykupu obligacji, ale spółka nie spodziewa się takiego obrotu sprawy.

"To nie jest znaczące przekroczenie i nie powoduje go żaden fundamentalny problem" - wyjaśnił.

Arctic Paper wyemitował obligacje na 100 mln zł w 2017 roku, dla inwestorów instytucjonalnych, z terminem wykupu do 2021 roku. Z tego 18 mln zł zostało już wykupione. Obecnie obligacje spółki znajdują się w posiadaniu kilkunastu funduszy.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 3,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)