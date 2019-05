Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica, zwołane na 25 czerwca, zdecyduje o podziale zysku za 2018 rok w kwocie 89 752 356 zł w następujący sposób: kwotę 67 357 420 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,88 zł na jedną akcję, kwotę 22 394 936 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych, wynika z projektów uchwał.



Walne ustali też 23 września 2019 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz 18 grudnia 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu.



Firma Oponiarska Dębica odnotowała 89,75 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 119,57 mln zł zysku rok wcześniej.



Firma Oponiarska Dębica S.A. to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego spółki. Firma Oponiarska Dębica S.A. jest jednym z największych w Europie zakładów produkujących opony. Spółka produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava.



(ISBnews)