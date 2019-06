Podczas Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku, Maciej Kapalski z Departamentu Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej ME przekonywał, że aukcje, jakie przewiduje przygotowywana nowelizacja ustawy o OZE pozwolą zrealizować cel. Przypomniał, że tylko w tym roku rząd chce wystawić na aukcje wolumeny energii, które pozwolą zbudować m.in. nowe wiatraki o mocy 2,5 GW czy elektrownie fotowoltaiczne o mocy 700 MW.

Kapalski przypomniał też, że wraz z zeszłoroczną aukcją przyrost mocy wiatrowych będzie na poziomie 3,5 GW, w porównaniu do 5,7 GW istniejących mocy w wietrze i 8,7 GW całości OZE w Polsce. Według niego, w projekcie nowelizacji ostatnie poprawki przed skierowaniem do Sejmu nanosi Komisja Prawnicza, a projekt powinien trafić do parlamentu w czerwcu, najdalej w lipcu.

Jednak Dyrektor Departamentu OZE w URE Katarzyna Szwed-Lipińska oceniła, że nie ma możliwości wykonania celu OZE na 2020 r. dzięki tegorocznym aukcjom. Jak zwróciła uwagę, budowa nowych instalacji trwa i nie ruszą one w 2020 r., zatem nie wniosą swojego wkładu do realizacji celu.

Dyrektor Szwed-Lipińska zaznaczyła, że generalnie nowelizacja idzie w dobrym kierunku, ale w obecnym kształcie zawiera wiele błędów w przepisach częściowych. Podkreśliła też, że jeżeli nowelizacja wejdzie w życie najdalej w lipcu, to jest szansa, że URE zdąży przeprowadzić aukcje pod koniec roku, w listopadzie lub grudniu. „Jeżeli nie wejdzie, to nie mogę potwierdzić, że uda się je zorganizować” - zaznaczyła.

Przypomniała m.in., że URE nie może ogłosić przetargu na nowy informatyczny system do aukcji, bo nie można tego zrobić bez zagwarantowanych pieniędzy, a te zagwarantuje dopiero planowana ustawa.

