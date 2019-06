PGNiG chce odkupić akcje PGNiG Gazoprojekt po 351,33 zł za sztukę



Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) złożył akcjonariuszom mniejszościowym PGNiG Gazoprojekt ofertę nabycia posiadanych przez nich akcji, podała spółka. Cena zakupu za jedną akcje to 351,33 zł.

"Przedmiotem oferty zakupu akcji są akcje na okaziciela spółki PGNiG Gazoprojekt serii B od nr. 000000001 do 000010 000 stanowiące na dzień ogłoszenia oferty łącznie 25% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Oferowana cena zakupu za jedną akcje wynosi 351,33 zł. Oferta jest wiążąca do 9 lipca 2019 r., podano także.

Oferta sprzedaży akcji będą przyjmowane w siedzibie spółki PGNiG Gazoprojekt przy ul. Strzegomskiej 55a we Wrocławiu w terminach: 17.06.2019 w godzinach 12.00-16.00, 27.06.2019 w godzinach 12.00-16.00 i 9 lipca w godzinach 12.00-16.00.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)