Bloober Team: Zainteresowanie 'Blair Witch' jest znacznie większe niż 'LoF2'



Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Bloober Team ocenia, że po prezentacji "Blair Witch" na targach E3 zainteresowanie tytułem jest nawet kilkunastokrotnie większe niż to, które deweloper uzyskał przy premierze "Layers of Fear 2", poinformował ISBnews Piotr Babieno.

"'Blair Witch' jest jedyną grą, o której nikt nie wiedział przed prezentacją na E3. Microsoft nam zaufał z tym tytułem. Patrząc na liczbę odwiedzin i reakcji na pokaz 'Blair Witch', był to dla nas idealny moment, żeby zapowiedzieć tę grę" - powiedział ISBnews Babieno podczas konferencji Gaming na Giełdzie organizowaną przez Strict Minds i GPW. Agencja ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

Premiera "Blair Witch" na PC i XBox odbędzie się 30 sierpnia.

"Rynek nie ma do końca świadomości, że jesteśmy samodzielnym wydawcą tej gry. Mamy bardzo kompetentną ekipę w dziale wydawniczym. Wishlist w 24 godz. po zapowiedzi jest wyraźnie większa niż 'Layers of Fear 2' w czasie premiery. Oceniam, że 'Blair Witch' generuje teraz nawet kilkunastokrotnie większe zainteresowanie od poprzedniego naszego tytułu" - dodał prezes.

Dodał, że Bloober Team ma nadzieję "dowieść bardzo dobrą grę i utrzymać wygenerowany impet marketingowy do premiery".

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)