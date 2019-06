Na środowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,2 proc. do 2.319,71 pkt., WIG zniżkował 0,3 proc. do 59.738,56 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,8 proc. do 4.033,33 pkt., a sWIG80 stracił 0,5 proc. do 11.584,37 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 669 mln zł, z czego 593 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Podczas środowej sesji WIG20 zmieniał się w wąskim przedziale 2.317-2.325 pkt. Otwarcie wypadło w okolicach wtorkowego zamknięcia, po czym indeks ok. 12.00 zanotował po raz pierwszy sesyjne minimum.

Niewielka fala wzrostowa wyniosła WIG20 ponownie w okolice wtorkowego zamknięcia (ok. 13.00), po czym na koniec środowych notowań WIG20 powrócił w pobliże najniższego poziomu sesji.

Podobnie niska zmienność towarzyszyła innym parkietom regionu, z których jedynie czeski indeks PX zakończył dzień zyskami (+0,2) – reszta indeksów minimalnie zniżkowała: od -0,04 proc. (rosyjski RTS) do -0,20 proc. (węgierski BUX).

DAX spadł 0,2 proc., a S&P500 zniżkował 0,02 proc. o 17.15.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: Play – spadek o 2,9 proc., JSW – w dół o 2,2 proc., i PGE – ze stratą o 1,5 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: CCC – w górę o 3,1 proc., Santander Bank Polska – na plusie o 1,8 proc. i CD Projekt – zwyżka o 1,5 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Altus TFI – spadek o 5,1 proc., Budimeksu – w dół o 5,0 proc. i PKP Cargo – zniżka o 4,9 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Nowej Gali - wzrost o 16,9 proc. i Polimeksu – w górę o 10,1 proc.

Cena Nowej Gali wzrosła drugą sesję z rzędu w tempie dwucyfrowym – w tym czasie kapitalizacja rynkowej ceramicznej spółki zwiększyła się o ok. 33 proc.

Kurs Unimotu był najwyżej od maja 2018 – od początku roku cena akcji zyskała ok. 111 proc.

Prezes zarządu Unimotu Adam Sikorski w trakcie środowych notowań podał, że „jeśli warunkiem zgody Komisji Europejskiej na fuzję PKN Orlen z Grupą Lotos byłoby pozbycie się przez połączony podmiot części stacji paliw, to Unimot byłby zainteresowany ich włączeniem do swojej sieci Avia”. (PAP Biznes)