Stelmet miał wstępnie 3,55 mln zł straty netto w I poł. r.obr. 2018: 2019



Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Stelmet odnotował 3,55 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. roku obrotowego 2018/2019 (1 października 2018 - 31 marca 2019) wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunki.

"Wzrost kursów euro i funta brytyjskiego wobec złotego, który z jednej strony miał pozytywny wpływ na wartość sprzedaży eksportowej, z drugiej strony negatywnie wpłynął na raportowaną przez grupę rentowność netto, gdyż powiększył bilansową wycenę zobowiązań walutowych. W efekcie, pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019 Grupa Stelmet zakończyła ze stratą netto na poziomie ok. 3,5 mln zł wobec ok. 4,1 mln zł zysku netto przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,91 mln zł wobec 2,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 30,13 mln zł wobec 22,94 mln zł. W samym II kwartale roku obrotowego, czyli w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, EBITDA sięgnęła 21,2 mln zł (+13% r/r), podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 263,32 mln zł w I poł. r.obr. 2018/2019 wobec 212,77 mln zł rok wcześniej.

"Największy wzrost przychodów Grupa Stelmet zanotowała w swoim podstawowym segmencie operacyjnym, tj. w segmencie drewnianej architektury ogrodowej (DAO). Sprzedaż wyrobów DAO w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego 2018/2019 wyniosła ponad 197 mln zł (+29% r/r) i odpowiadała za niemal 3/4 łącznych przychodów grupy. Sprzedaż pelletu w omawianym okresie zwiększyła się natomiast o 19% r/r do blisko 52 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Według wstępnych szacunków, w samym drugim kwartale roku obrotowego 2018/2019, w którym przypada początek sezonu sprzedaży DAO, łączne przychody Grupy Stelmet wyniosły ponad 189 mln zł, podano także.

"Przychody minionego kwartału były o blisko 26% wyższe niż przed rokiem, ze względu na niską bazę porównawczą pierwszego półrocza roku poprzedniego, kiedy to na sprzedaży DAO negatywnie odbiła się przedłużająca się zima. Na tak istotny wzrost, obok sprzyjających w tym roku warunków pogodowych, złożył się wzrost rok do roku kursów euro i funta brytyjskiego wobec złotego, a także rozwój sprzedaży na rynku niemieckim. Szybsze rozpoczęcie sezonu sprzedażowego nie oznacza, że dynamika sprzedaży z drugiego kwartału zostanie utrzymana w kolejnych miesiącach bieżącego roku" - skomentował wiceprezes Andrzej Trybuś, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2018/2019 wyniósł 12,04 mln zł wobec 9,65 mln zł zysku rok wcześniej.

"Do niesprzyjających czynników w tym roku zaliczamy utrzymujący się wzrost kosztów personalnych, wyższe koszty energii elektrycznej oraz wzrost kosztów surowca drzewnego. Średnia cena nabycia drewna w pierwszym półroczu bieżącego roku obrotowego była o 3,2% wyższa niż przed rokiem. W dalszej części roku spodziewamy się dalszego wzrostu tych kosztów" - wskazał członek zarządu Stelmetu Piotr Leszkowicz.

Zaprezentowane przez Grupę Stelmet wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019 mają charakter szacunkowy. Ostateczne wartości zostaną opublikowane 28 czerwca br.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)