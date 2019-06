Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o przeznaczeniu 3,78 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zdecydowało o przeznaczeniu części zysku spółki, w łącznej wysokości 3 778 994,10 złotych zł osiągniętego przez spółkę w roku 2018, na wypłatę dla akcjonariuszy spółki tytułem dywidendy w roku 2018. Na każdą akcję spółki będzie przypadała kwota 0,1 zł dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 9 lipca 2019 roku, a wypłata dywidendy została ustalona na 16 lipca 2019 roku, podano również.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 37 789 941 sztuk.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ergisu sięgnęły 776 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)