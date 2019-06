Bank Pekao: CDM Pekao zostanie formalnie podzielony do końca sierpnia br.



Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Centralny Dom Maklerski Pekao z końcem sierpnia br. zostanie formalnie podzielony, a w efekcie jego klienci trafią do Domu Maklerskiego Pekao, działającego w strukturach banku, podał Pekao. Kierunkowe decyzje zarządu banku z września 2018 roku zostały ostatecznie potwierdzone uchwałą walnego zgromadzenia.

"(...) cała działalność maklerska Centralnego Domu Maklerskiego w najbliższych dwóch miesiącach trafi do DM Pekao. Czerwiec jest też ostatnim miesiącem świadczenia usług w ramach obsługi rachunków maklerskich przez DI Xelion. Duża część klientów DI Xelion już dokonała transferu aktywów, a większość z nich wybrała Dom Maklerski Pekao. Kontynuowane są też prace pomiędzy DM Pekao i Pekao Investment Banking nad docelowym modelem współpracy w obszarze instytucjonalnej działalności maklerskiej, które zgodnie z założeniami bank chce sfinalizować jeszcze w br." - czytamy w komunikacie.

W efekcie integracji, dotychczasowi klienci tych trzech podmiotów korzystający z usług maklerskich przejdą pod opiekę Domu Maklerskiego Pekao. Struktury Centralnego Domu Maklerskiego Pekao wejdą w skład DM Pekao i banku. Oznacza to, że utrzymana zostanie obecna obsługa klientów, zarówno w zakresie miejsc obsługi (placówki), jak też kanałów zdalnych (internetowe systemy transakcyjne, infolinia), podano także.

Docelowy model zakłada, że po zakończeniu procesu integracji działalności maklerskiej w Grupie Pekao, Pekao IB będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, a Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usługach pośrednictwa, doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych poprzez własną sieć doradców.

Bank podał, że integracja w DM Pekao pozwoli na zaoferowanie klientom kompleksowej obsługi w ramach jednego podmiotu – usługi maklerskie staną się elementem pełnej oferty produktów bankowych, jak również będą w jeszcze większym stopniu zintegrowane z bankowymi platformami zdalnej obsługi klientów.

"Tworzymy w ten sposób zintegrowane centrum kompetencji skoncentrowane na zarządzaniu usługami i produktami maklerskimi. Skłoniły nas do tego ewoluujące zachowania klientów, którzy oczekują zapewnienia im dostępu do kompleksowych usług finansowych w jednym miejscu. Zyskamy w ten sposób możliwość jednolitego podejścia do klienta ze spójną ofertą obejmującą zarówno produkty i usługi maklerskie, jak i bankowe" - powiedział odpowiedzialny za pion zarządzania produktami inwestycyjnymi i ubezpieczeniowymi członek zarządu Banku Pekao Grzegorz Olszewski, cytowany w komunikacie.

Integracja pozwoli również - w ocenie banku - na wygenerowanie istotnych synergii organizacyjnych, kosztowych i biznesowych dla grupy kapitałowej Banku Pekao. Powstałe centrum kompetencji pozwoli na poszerzenie oferty produktów i usług maklerskich kierowanych do klientów z wykorzystaniem dotychczasowych silnych stron poszczególnych podmiotów. Ze względu na postępujący rozwój technologiczny istotny jest i będzie rozwój narzędzi zdalnych w segmencie obsługi maklerskiej do poziomu oferowanego klientom Banku Pekao.

"Jestem przekonany, że zmiany, które wprowadzamy przyniosą dodatkowe korzyści klientom, będą procentowały wyższym poziomem satysfakcji i budowaniem długotrwałych relacji banku z klientami" - podkreślił Olszewski.

We wrześniu 2018 r. zarząd Banku Pekao wyraził zgodę na realizację projektu integracji działalności maklerskiej w ramach Grupy Banku Pekao. Wówczas podano, iż integracja zakłada, że Dom Maklerski Pekao, stanowiący wyodrębnioną jednostkę banku, połączy działalność maklerską prowadzoną obecnie przez Centralny Dom Maklerski Pekao, Pekao Investment Banking (w wybranym obszarze obsługi klienta instytucjonalnego) oraz Dom Inwestycyjny Xelion (w obszarze prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku rozpoznawalne marki Pekao Investment Banking, która będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, oraz Dom Inwestycyjny Xelion, który będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usłudze pośrednictwa, doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych poprzez własną sieć Agentów Firmy Inwestycyjnej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)