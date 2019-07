Przychody CDRL w polskich sklepach wzrosły o 16% r: r do 11,3 mln zł w czerwcu



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - CDRL zanotowało 11,3 mln zł przychodów z polskiej sieci detalicznej (wzrost o 16% r/r) i 1,1 mln zł przychodów w kanale e-commerce (wzrost o 16% r/r) w maju, podała spółka.

"Pogoda w czerwcu nam dopisała. Wysokie temperatury spowodowały, że rodzice z dziećmi chętnie spędzali czas w galeriach handlowych i kupowali odzież letnią dla swoich pociech. W czerwcu rozpoczęliśmy również wyprzedaż sezonową, która zawsze jest dodatkową zachętą dla naszych klientów. To kolejny rekordowy miesiąc sprzedażowy, co pokazuje, że nasze działania i praca przekładają się na coraz lepsze wyniki spółki" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Narastająco, od stycznia do czerwca bieżącego roku przychody wypracowane w sieci detalicznej marki Coccodrillo wyniosły 70,5 mln zł i były wyższe o 5% r/r. W kanale internetowym łączna sprzedaż wyniosła 11,3 mln zł tj. wzrosła o 23% r/r, podano również.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)