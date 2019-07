Mercor chciałby zwiększyć r: r zysk netto w r.obr. 2019: 2020



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Mercor chciałby w bieżącym roku obrotowym uzyskać wyższy r/r wynik netto, poinformował prezes Krzysztof Krempeć.

"Na pewno chcemy, żeby to był kolejny dobry rok. Wzrosty sprzedaży realizujemy, by na końcu pokazać wzrost zysku netto. To jest cel najważniejszy. Chcielibyśmy w tym roku zwiększyć zysk netto" - powiedział Krempeć podczas konferencji prasowej.

"Według nas, na zabezpieczenia przeciwpożarowe jest dobra koniunktura w Polsce i Europie. To widać po zamówieniach, które i teraz są na dobrym poziomie i nie możemy mówić o zmianach w przewidywanej przyszłości" - dodał prezes.

W roku obrotowym 2018/2019 przychody ze sprzedaży grupy wzrosły o ok. 16% r/r (do 370,9 mln zł), a zysk netto o 30% r/r (do 15,3 mln zł). W okresie tym wartość zamówień grupy wzrosła o 14%, do 378 mln zł.

"Czwarty rok z rzędu mieliśmy 2-cyfrowy wzrost sprzedaży. Cieszy, że nasze spółki w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii rosną i mają coraz większy udział w swoich krajach. Liczymy, że ta tendencja zostanie utrzymana" - kontynuował prezes.

W ub. r. obr. grupa zwiększyła skalę działania zarówno w kraju (+32% do 202 mln zł) jak i za granicą (+2% do 168,9 mln zł), przypomniał.

Krempeć poinformował także, że kontynuowane są rozmowy z potencjalnym inwestorem finansowym.

"Rozmowy trwają. Nigdy nie byliśmy pod ścianą - podpiszemy tylko dobrą umowę" - podkreślił prezes.

W maju Mercor informował, że w ramach przeglądu opcji strategicznych uznał pozyskanie inwestora finansowego poprzez emisję akcji w liczbie nie większej niż 19,99% istniejących i dopuszczonych do obrotu na GPW za najkorzystniejsze dla dalszego rozwoju. W rozmowie z ISBnews Krempeć podał, że spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane w drodze emisji akcji do inwestora finansowego na finalizację inwestycji w fabrykę płyty mcr Silboard koło Płocka oraz zabezpieczenie środków obrotowych na dalszą ekspansję

W odniesieniu do wypłat dywidendy przez spółkę w przyszłości prezes wskazał, że spółka "jest do nich coraz bliższa".

"Nie planujemy rekomendować wypłaty dywidendy za ten rok. Zarząd 'źle się z tym czuje', ale taki był plan. Informowaliśmy, że chcemy postawić na rozwój. Dziś jesteśmy na takim etapie, że środki zainwestowane zaczynają przynosić efekty, przez większą sprzedaż i zyski. Najbliższe lata powinny być wypracowywaniem zysków dla wypłaty dywidendy. Zarząd ma za cel wypłatę dywidendy i jesteśmy coraz bliżsi temu" - podsumował Krempeć.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)