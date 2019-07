Konsorcjum Trakcji ma umowę na remont odc. Stargard-Szczecin za ok. 600 mln zł



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z konsorcjum: Trakcja PRKiI (lider), Schweerbau & Co. KG Bauunternehmen i SBM umowę o wartości ok. 600 mln zł na modernizację linii Szczecin - Poznań na odcinku między Stargardem a Szczecinem Dąbiem, podał zarządca infrastruktury kolejowej.

"Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy modernizacji linii Poznań - Szczecin i dziś podpisujemy umowę na remont zachodniopomorskiego odcinka między Stargardem a Szczecinem Dąbie. Dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę na przebudowę odcinka Słonice - Choszczno. To projekt istotny dla dobrych połączeń regionalnych i międzyregionalnych. Po zakończeniu wszystkich prac przejazd najszybszych składów między Poznaniem a Szczecinem skróci się nawet o około 50 min., a podróżni zyskają wyższy komfort obsługi na kilkudziesięciu stacjach i przystankach" - powiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, cytowany w komunikacie.

Na odcinku Stargard - Szczecin Dąbie zmodernizowanych zostanie 11 peronów między innymi w Stargardzie, Grzędzicach, Miedwiecku. Stacje i przystanki będą dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym tych z ograniczoną mobilnością. Pojawią się nowe wiaty, funkcjonalne oświetlenie, system informacji pasażerskiej. W Stargardzie, Reptowie, Szczecinie Zdunowie zostanie wybudowane przejście pod torami z pochylniami dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, podano także.

Między Stargardem a Szczecinem Dąbie wymienionych zostanie 48 km torów i 64 km sieci trakcyjnej. Pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h. Zmodernizowane zostaną 4 przejazdy kolejowe, na których zwiększy się poziom bezpieczeństwa. Na trasie przebudowanych zostanie 6 mostów i wiaduktów, czytamy dalej.

Rozpoczęcie prac na odcinku Słonice - Szczecin Dąbie zaplanowano na początek III kwartału br. a ich zakończenie w IV kw. 2020 r.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)