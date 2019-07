Portugalski tygodnik “Visao” uważa, że wyjątkowo trudny przebieg brukselskiego szczytu może być złym prognostykiem dla zatwierdzenia na stanowisku szefowej KE niemieckiej minister obrony.

Wydawana w Lizbonie gazeta wskazuje, że wybór von der Leyen był niespodzianką dla europejskiej opinii publicznej, a nawet dla polityków związanych z EPL. “Sądząc po pierwszych reakcjach po ogłoszeniu jej nazwiska von der Leyen nie ma łatwej drogi, aby dojść do stanowiska szefowej KE” - napisał “Visao”.

Wątpliwości co do zatwierdzenia von der Leyen ma także prof. Ana Xavier, politolog z Niezależnego Uniwersytetu w Lizbonie. Wskazuje ona na nieprzychylne głosy co do “niespodziewanej kandydatury” Niemki wśród wszystkich frakcji reprezentowanych w PE.

Ekspert przypomniała, że krytyka pod adresem von der Leyen skupia się głównie na tym, że nie została ona zaproponowana jako główny kandydat, tak jak miało to miejsce w przypadku Manfreda Webera, a dodatkowo nie otrzymała mandatu w wyborach do europarlamentu.

Z kolei portugalska telewizja publiczna RTP wskazuje na brak reprezentanta Europy Środkowo-Wschodniej na kluczowych stanowiskach unijnych, zaznaczając przy tym nadmierne “inwestowanie” we Włochów.

“W ostatniej kadencji mieli oni szefową unijnej dyplomacji Federicę Mogherini, a także Mario Draghiego jako przewodniczącego Europejskiego Banku Centralnego i Antonio Tajaniego, który kierował PE. Pomimo wysokiego zadłużenia Włoch i eurosceptycznego Matteo Salviniego na stanowisku wicepremiera Włosi ponownie zapewnili sobie przewodzenie w europarlamencie” - oceniła RTP.

Z kolei madrycki dziennik “ABC” twierdzi, że Hiszpania i inne zadłużone państwa UE powinny cieszyć się z wyboru Christine Lagarde na stanowisko szefowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Gazeta w tekście “Lagarde w EBC; zabawa w Hiszpanii trwa!”, spodziewa się, że Francuzka będzie kontynuowała ekspansywną politykę Draghiego przymykającego oko na zadłużanie się państw południa Europy.

“Istnieje ryzyko, że EBC zostanie bardziej upolityczniony i mocniej zaangażuje się w finansowanie publiczne krajów południa Europy. Takie działanie obudziło już w przeszłości siły antyeuropejskie na całym naszym kontynencie” - podsumował “ABC”.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)