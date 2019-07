Jak wskazał resort cyfryzacji na podstawie danych z CEPiK, wśród ponad 900 tys. pojazdów zarejestrowanych w ostatnim półroczu było 16 trolejbusów i ponad 50 tysięcy motocykli, w tym trzy "Sokoły" (polskie motocykle produkowane w Warszawie w latach 1934-1939 oraz w latach 1947-1950 -PAP).

Według resortu CEPiK, od stycznia do czerwca najwięcej pojazdów zarejestrowano w Warszawie, aż 61 tys. 560 pojazdów, z czego 42 tys. 960 pojazdy firmowe, prywatne rejestracje dotyczyły 18 tys. 600 pojazdów. Jak wskazano. mieszkańcy stolicy każdego miesiąca rejestrowali ponad 10 tys. 200 pojazdów.

Drugie miejsce zajął Kraków. "Zgłoszono tam 21 tys. 825 pojazdów, a proporcje między prywatnymi i firmowymi autami są niemal równe - 11 195 to pojazdy firmowe, a 10 630 prywatne" - podał resort.

Według danych CEPiK na podium znaleźli się mieszkańcy Poznania, nabyli i zgłosili 21 tys. 738 pojazdów, z czego 13 tys. 813 przez firmy i 7925 przez osoby prywatne. Poza podium znalazła się stolica Dolnego Śląska. Jak wskazano, na drogach Wrocławia w ostatnim półroczu przybyło 18 tys. 858 pojazdów, z czego 11 tys. 633 są własnością firm, a 7225 to własność prywatna.

Resort cyfryzacji podał, że wśród miast, gdzie w ostatnich sześciu miesiacach zarejestrowano najwięcej pojazdów, znalazły się także m.in. Radom i Częstochowa. Jak wskazano "tamtejsi mieszkańcy częściej zgłaszali pojazdy prywatne, niż firmowe". "W Radomiu zarejestrowano w sumie 5308 pojazdów, z czego 1639 było firmowych i 3669 prywatnych, w Częstochowie – 5154 (1664 firmowych i 3490 prywatnych)" - czytamy.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie zwraca uwagę, dzięki CEPiK powstały takie e-usługi jak Historia Pojazdu, czy Bezpieczny Autobus. "Obie biją rekordy popularności - od początku stycznia do końca czerwca Polacy ponad 428 tysięcy razy - skorzystali z e-usługi Bezpieczny Autobus, a historię pojazdu sprawdzali ponad 68 milionów razy” - wskazał szef resortu cyfryzacji.

W komunikacie dodano, że "dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), zostały wprowadzone do ewidencji przez urzędy i zostały poddane subiektywnym metodom doboru statystycznego. Oznacza to, że mogą nie uwzględniać poprawek naniesionych przez urzędników po publikacji. Raport dotyczy pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski po raz pierwszy od stycznia do czerwca 2019 roku i obejmuje zarówno pojazdy nowe, jak i sprowadzone do kraju". (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt