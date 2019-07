KNF ustanowił zarząd komisaryczny w Banku Spółdzielczym w Grębowie



Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o ustanowieniu zarządu komisarycznego w Banku Spółdzielczym w Grębowie, podała KNF. Decyzja Komisji wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2019 r.

Zarząd komisaryczny w Banku Spółdzielczym w Grębowie ustanowiono w następującym składzie: Zbigniew Leszek Górniak (przewodniczący zarządu komisarycznego), Joanna Mandla (członek zarządu komisarycznego), Edyta Maria Glajcar (członek zarządu komisarycznego).

"Komisja, biorąc pod uwagę analizę stanu faktycznego oraz obowiązujący stan prawny, stwierdziła spełnienie przesłanek wynikających z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo bankowe i zasadność ustanowienia w banku zarządu komisarycznego w celu zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy. Zarząd komisaryczny został zobowiązany m.in. do sporządzenia sprawozdania finansowego banku na dzień poprzedzający dzień ustanowienia zarządu komisarycznego oraz poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta" - czytamy w komunikacie.

Ustanowienie zarządu komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania banku spółdzielczego, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą Prawo bankowe. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi klientów Banku Spółdzielczego w Grębowie. Bank spółdzielczy nadal będzie świadczył usługi w dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące Bank Spółdzielczy w Grębowie z klientami. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami Banku Spółdzielczego w Grębowie, wskazano także.

"Z dniem 10 lipca 2019 r., stosownie do art. 145 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, rada nadzorcza zostaje zawieszona, członkowie dotychczasowego zarządu banku zostają odwołani z mocy prawa, a ustanowione wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Od decyzji KNF rada nadzorcza może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji" - czytamy dalej.

Na zarząd komisaryczny przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych w ustawie Prawo bankowe i statucie do właściwych władz i organów banku. Na czas trwania zarządu komisarycznego kompetencje innych organów banku zostają zawieszone, podano.

Suma bilansowa banku na dzień 31 maja 2019 r. wynosiła 60 208 213 zł.

(ISBnews)