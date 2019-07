Polnord sprzedał wstępnie 119 lokali brutto w II kw. 2019



Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Grupa Polnord sprzedała w II kwartale 2019 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 119 lokali brutto (dane ważone udziałem Polnordu w poszczególnych spółkach grupy), podała spółka.

Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca br., wyniesie 233 szt., podano w komunikacie.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)