W czerwcu upadłość ogłosiło 38 firm. To najlepszy wynik od kwietnia 2016

Źródło: ISBnews

W czerwcu br. upadłość ogłosiły 38 firmy - mniej o 9,5% w porównaniu z majem br., to jednocześnie jest to najlepszy wynik od kwietnia 2016 r., kiedy to łączna suma upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wyniosła 65 podmiotów, podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).