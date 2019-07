T-Bull zanotował 4,16 mln pobrań swoich gier w czerwcu 2019



Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - T-Bull zanotował 4 155 254 nowych pobranń swoich gier w czerwcu 2019 roku, podała spółka. To kolejny rozwojowy miesiąc dla wrocławskiej spółki.

Rynek aplikacji mobilnych przechodzi ostatnio wiele zmian. Zarząd T-Bull postanowił jeszcze prężniej rozwijać dział R&D, który pozwala optymalizować gry pod aktualną politykę sklepów z aplikacjami, poinformowano.

"W najbliższym czasie jeszcze bardziej zintensyfikujemy swoje działania mające na celu poprawę jakości pod względem wydajności, ponadto położyliśmy mocny nacisk na tryb multiplayer, który już w chwili obecnej jest wprowadzony w naszych grach" - powiedział współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie.

Spółka poinformowała także, że w pierwszym miesiącu trzeciego kwartału udało jej się nawiązać partnerstwo z Google w zakresie promocji gry "Racing Classics PRO". Z kolei "Moto Rider GO" to drugi tytuł po "Top Speed", który trafił do Huawei AppGallery.

11 czerwca wrocławski deweloper wydał kontynuację wyścigów z serii "Top Speed". Jest ona obecnie dostępna jedynie w sklepie Google Play dla posiadaczy urządzeń mobilnych cechujących się wysokimi parametrami. Trwa proces dodawania tytułu do sklepu App Store. Twórcy pracują także nad optymalizacją tytułu, co pozwoli na dotarcie z nim do szerokiego grona odbiorców i realizacji założonych wcześniej prognoz, podano także.

Największą popularnością w portfolio T-Bull cieszyły się w czerwcu:

"Moto Rider GO" - został pobrany 1 164 285 razy. Za ponad jedną czwartą tej liczby odpowiedzialni są użytkownicy z Indii (27%), natomiast najchętniej zakupów w grze dokonują Amerykanie (22%). Średnia kwota transakcji wyniosła 4,43 USD.

"Top Speed" - zostały pobrane 715 565 razy. Najczęściej działo się to w Indonezji, Brazylii i Meksyku (kolejno 12%, 9,7% i 6,9%). Średnio użytkownicy na ten tytuł w ubiegłym miesiącu wydawali blisko 6 USD. Prawie co druga transakcja pochodziła z USA (47%).

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)