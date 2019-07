PBKM pozyskał 7 660 próbek w II kw. 2019 r., wzrost o 37,8% r: r



Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 7 660 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w II kw. 2019 roku wobec 5 557 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 37,8%, podała spółka.

"Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych [...] w II kwartale 2019 roku osiągnął następujące wyniki operacyjne:

- liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w II kwartale 2019 roku w obszarze B2C i B2B wyniosła 7 660 wobec 5 557 w II kwartale 2018 roku, co stanowi wzrost o 37,8%;

- liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w II kwartale 2019 roku w obszarze B2C wyniosła 6 194 wobec 5 257 w II kwartale 2018 roku, co stanowi wzrost o 17,8%;

- liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w II kwartale 2019 roku w obszarze B2B wyniosła 1 466 wobec 300 próbek w analogicznym okresie 2018 roku;

- udział umów zawartych w modelu abonamentowym w II kwartale 2019 roku w obszarze B2C wyniósł 49,4%, wobec 62,3% w analogicznym okresie roku 2018;

- liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C na koniec II kwartału 2019 roku wyniosła 253 249 (w tym 43,5% umów w modelu abonamentowym), wobec 156 865 próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec II kwartału 2018 roku (w tym 62,1% umów w modelu abonamentowym), co oznacza wzrost o 61,4%;

- liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C oraz B2B na koniec II kwartału 2019 roku wyniosła 319 602 wobec 169 516 próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec II kwartału 2018 roku, co oznacza wzrost o 88,5%" - wymieniono w komunikacie.

Ponadto w ramach prowadzonej działalności PBKM przechowuje w ramach zawartej umowy z Cryo-Save AG materiał biologiczny ponad 240 tys. rodzin.

"W drugim kwartale tego roku zanotowaliśmy solidny wzrost w pozyskiwaniu nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek, zarówno w segmencie B2C, jak i w segmencie B2B. Na początku tego roku zadeklarowaliśmy, że w kolejnych kwartałach naszym celem są dwucyfrowe dynamiki pozyskiwania nowych próbek. Wyniki zarówno pierwszego, jak i drugiego kwartału potwierdzają utrzymanie takiego tempa wzrostu. Liczę na to, że kolejne kwartały tego roku będą równie udane i systematycznie będziemy zwiększać skalę naszego biznesu. Na koniec drugiego kwartału liczba wszystkich próbek biologicznych przechowywanych w laboratoriach Grupy FamiCord przekroczyła 428 tys., co daje nam pozycję niekwestionowanego lidera w Europie i jednego z największych banków komórek macierzystych na świecie" - skomentował Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes PBKM, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie spółka informuje, iż szczegółowe informacje na temat danych operacyjnych za I półrocze 2019 roku zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, którego publikacja zaplanowana jest na 26 sierpnia 2019, podsumowano.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)