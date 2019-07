GPW uruchomiła program GPW Growth dla małych i średnich firm



Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uruchomiła jedną z inicjatyw strategicznych #GPW2022 - GPW Growth, podała giełda. GPW Growth to kompleksowy program nastawiony na wspieranie rozwoju małych i średnich firm w oparciu o zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw. Program jest adresowany do prezesów, członków zarządów i dyrektorów odpowiedzialnych za realizację kluczowych celów w firmach.

Organizatorem jest GPW we współpracy z partnerami, m.in: Polskim Funduszem Rozwoju, EY Academy of Business, Inicjatywą Firm Rodzinnych, Dialog - Klubem Dyrektorów Finansowych oraz patronami programu - Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i CFA Society Poland, podano.

"Pozyskanie kapitału to prawdziwa rewolucja dla każdego przedsiębiorstwa. W każdej firmie potrzebne są kompetencje w budowaniu wartości. Program GPW Growth dostarczy uczestnikom wiedzy, umiejętności oraz sieci kontaktów biznesowych, które będą pomocne w pozyskiwaniu kapitału oraz zarządzaniu nakierowanym na tworzenie wartości dla inwestorów. Dla nas jest to kluczowa inicjatywa w ramach strategii #GPW2022" - powiedział prezes GPW Marek Dietl, cytowany w komunikacie.

W ramach programu przewidziano m.in. spotkania networkingowe z ekspertami i praktykami biznesu, warsztaty, case studies, indywidualne rozmowy, a także zagraniczne sesje wyjazdowe. Dodatkowym atutem będzie także promowanie firm w środowisku profesjonalistów biznesu i finansów, wskazano.

GPW Growth dostarczy wiedzy z zakresu praktycznych elementów funkcjonowania spółek. W jego ramach we wrześniu 2019 r. wystartuje Akademia GPW Growth. Uczestnicy Akademii będą mogli wymienić doświadczenia z zarządzania z uznanymi ekspertami biznesowymi, skorzystać z ich wiedzy, a wypracowane rozwiązania wprowadzić w swoich firmach. Akademia GPW Growth potrwa do czerwca 2020 r., a uczestnicy szkolenia otrzymają na jego zakończenie certyfikat "Ready for Growth".

"Rozwój, kapitał na rozwój, relacje i przywództwo - to cztery tematy, wokół których budujemy Akademię GPW Growth. Istotnym elementem programu będą spotkania networkingowe, towarzyszące poszczególnym sesjom tematycznym. W ramach programu przewidziano m.in. warsztaty dotyczące finansowania projektów innowacyjnych realizowane wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, wieczór z Polskim Funduszem Rozwoju, połączony z wizytą w tworzonym przez Fundację PFR Centralnym Domu Technologii czy też planowaną na przyszły rok zagraniczną sesję wyjazdową" - dodała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)