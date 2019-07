Orlen Lietuva miał 11,7 mln USD EBITDA LIFO, 16,9 mln USD zysku netto w II kw.



Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Orlen Lietuva, litewska spółka z Grupy Orlen, miał 11,7 mln USD zysku EBITDA LIFO w II kwartale 2019 roku, w porównaniu do 30,7 mln USD rok wcześniej (spadek o 62%) oraz 16,9 mln USD zysku netto, wobec 27,5 mln USD rok temu (spadek o 39%), podała spółka.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1,4 mld USD (wzrost o 15%), a zysk operacyjny 20,1 mln USD (spadek o 46%), poinformowano również.

W I półroczu 2019 roku skonsolidowane przychody wzrosły o 10% do 2,55 mld USD, wynik EBITDA LIFO zwiększył się o 47% do 67,8 mln USD, a zysk netto o 24% do 47,6 mln USD, podano.

Sprzedaż spółki na rynkach lokalnych wzrosła o 17% r/r. Sprzedaż na LItwie wzrosła o 29%, na Łotwie o 33%, a w Estonii o 7%. Ponadto sprzedaż w Polsce zwiększyła się o 10%, a we Wspólnocie Niepodległych Państw o 27%. Wzrost wolumenów sprzedaży był możliwy dzięki lepszemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych i uruchomieniu instalacji PPF Splitter, której roczne moce produkcyjne to 80 tys. ton propylenu.

"Pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej, Orlen Lietuva był w ostatnim kwartale rentowny. Zwiększone wolumeny sprzedaży i zwiększona wydajność produkcji znacząco przyczyniły się do pozytywnych wyników finansowych" - czytamy w komunikacie.

"Pozytywnym wynikom towarzyszyły rekordowe poziomy bezpieczeństwa i wydajności pracy. Wskaźnik wypadkowości (TRR) i wskaźnik intensywności zużycia energii (EII) są znaczącymi osiągnięciami ostatniego kwartału. Orlen Lietuva działa bez incydentów od ponad 440 dni, a odnotowana w maju efektywność energetyczna była najlepsza w historii. Jestem dumny z zespołu, który pracuje bezpiecznie i efektywnie" - powiedział prezes Orlen Lietuva Michał Rudnicki, cytowany w komunikacie.

Niemniej spadek cen ropy naftowej i produktów naftowych oraz niekorzystna sytuacja makroekonomiczna (zmniejszenie dyferencjału Brent/Ural) wpłynęły na sytuację Orlen Lietuva w II kwartale, przyznała spółka.

Orlen Lietuva to największa litewska firma, eksporter i płatnik podatków. Od 2006 roku PKN Orlen zainwestował w jej zakup i dalszy rozwój prawie 4 mld USD.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

