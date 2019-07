"Unia Europejska zezwala na zmniejszenie akcyzy o połowę i ten mechanizm chciałbym zastosować w destylarniach usługowych" - powiedział minister Ardanowski w Jedynce Polskiego Radia.

Dodał, że oprócz kontroli akcyzowej, w usługowych destylarniach można zapewnić wysoką jakość wytwarzanych alkoholi i bezpieczeństwo.

Podkreślił, że nigdy nie zgodzi się, by rolnicy legalnie wytwarzali alkohole "gdzieś w piwnicy czy w lesie".

Dopytywany, czy nie zwiększy to problemu alkoholizmu w Polsce, Ardanowski powiedział, że nie widzi zagrożenia. "Jeżeli ktoś chce walczyć z alkoholizmem, to powinien walczyć z bardzo tanim winem owocowym, z czymś co jest nazywane piwem, a z piwem nie ma nic wspólnego, a młodzież generalnie tym się upija, więc trzeba z tym walczyć" - powiedział minister.

Zwrócił uwagę, że rolnicy w innych krajach mogą zajmować się tego typu produkcją. "Dlaczego, by tego nie robić w Polsce" - pytał.

Minister rolnictwa stwierdził, że alkohole, których produkcję chce zalegalizować, będą dość drogie i nie dla każdego dostępne.