Falcon Games ma umowę na preprodukcję gry 'Tales of Tomorrow'



Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Falcon Games podpisał umowę z Duality, na podstawie której partner przygotuje preprodukcję gry "Tales of Tomorrow", podała spółka. Jeśli tytuł zyska przychylność graczy, zostanie wdrożony do produkcji, a za jego wydanie odpowie Ultimate Games. Gra ukaże się w wersji na PC.

"Podpisaliśmy kolejną umowę inwestycyjną, która jest potwierdzeniem skutecznej realizacji naszej strategii. Cieszę się, że rozwijamy spółkę zgodnie z planem i możemy pokazywać akcjonariuszom wymierne efekty naszej pracy. W czerwcu została wydana pierwsza gra z naszego portfolio. Czekamy na kolejne premiery, które mam nadzieję okażą się sukcesem komercyjnym i przełożą się na wysokie przychody dla studia" - powiedział prezes Marcin Kostrzewa, cytowany w komunikacie.

"Tales of Tomorrow: Experiment" to pierwszoosobowa gra logiczna, w której gracz znajdujący się na stacji kosmicznej jest więźniem sztucznej inteligencji. Musi wykonywać zlecone przez nią polecenia, by nie zostać zabitym. Celem gracza jest ucieczka z niewoli. Im lepiej i szybciej wykonuje zlecone zadania, tym więcej dostaje wolnego czasu, który może poświęcić na szukanie wskazówek pomagających dezaktywować system, podano także.

"Zespół Duality to ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży, którzy wiedzą, jak tworzyć gry, by trafić w gusta użytkowników na całym świecie. Wierzymy, że doskonale poradzą sobie z preprodukcją 'Tales of Tomorrow: Experiment', co przełoży się na jej bardzo dobrą sprzedaż" - powiedział Kostrzewa.

Notowana na rynku NewConnect spółka Falcon Games (dawniej EastSideCapital) rozpoczęła działalność w branży gier komputerowych w kwietniu 2019 roku. Strategia spółki zakłada wydawanie, produkcję i dystrybucję wysokomarżowych gier o niskim i średnim budżecie. W początkowej fazie działalności Falcon Games skoncentruje swoje działania na publikacji tytułów zewnętrznych studiów. Spółka będzie sprzedawać gry na terenie całego świata w modelu dystrybucji cyfrowej, głównie za pośrednictwem platformy Steam, jednocześnie nie wyklucza wejścia na kolejne platformy.

(ISBnews)