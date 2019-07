Orange Polska zakłada szczególnie duże inwestycje w 5G w 2021 roku



Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Orange Polska zakłada duże inwestycje w technologię 5G w 2021 roku, poinformował prezes Jean Francois Fallacher.

"Mamy rezerwę na 5G. Chcemy być w tym obecni, widzimy w tym przyszłość, prowadzimy piloty. Niedługo będą ogłoszenia dla Warszawy, Lublina. Inwestycje zaczną się w 2020, ale szczególnie duże inwestycje zakładamy w 2021" - powiedział Fallacher na spotkaniu z dziennikarzami.

Dodał, że na przełomie roku spodziewany jest potencjalny przetarg lub aukcja częstotliwości 5G.

"Żeby ocenić skalę inwestycji, brakuje ceny licencji. W Europie były one bardzo zróżnicowane. Rząd będzie musiał znaleźć kompromis między swoimi potrzebami i możliwościami operatorów. Jesteśmy gotowi do przetargów lub aukcji 5G" - stwierdził prezes.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)