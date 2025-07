Niemieckie służby celują w nasze drony? Polska zamyka niebo dla dronów na granicy z Niemcami!

Od 7 lipca do 5 sierpnia 2025 roku Polska przywraca kontrolę graniczną z Niemcami i Litwą. W tym czasie obowiązuje też zakaz lotów dronów, który może zostać przedłużony. Oficjalny powód to troska o bezpieczeństwo i walka z nielegalną migracją. Ale w sieci wrze – pojawiają się nagrania, które mają pokazywać próby zestrzelenia polskich dronów przez niemieckie służby. Co tak naprawdę dzieje się na granicy?