Szef rządu wraz z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem MSWiA, koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem w sobotę złożyli wizytę na granicy Polski z Białorusią.

Działania Rosji i Białorusi

Po odprawie z kadrą dowódczą Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz Policji premier poinformował podczas konferencji w Ozieranach Małych (Podlaskie), że odebrał meldunek, który potwierdza "co najmniej patronat (nad presją migracyjną na granicę - PAP) organizacyjno-polityczny administracji prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki". "Wiemy też o rosyjskim zaangażowaniu, więc mamy do czynienia z machiną państwową, oprócz tego przemytniczą" - powiedział szef rządu.

Przekazał, że otrzymał meldunek o kolejnych zatrzymaniach tych, którzy angażują się w przemyt nielegalnych imigrantów i dodał, że są to grupy o charakterze międzynarodowym. Podkreślił przy tym, że polskie służby skutecznie radzą sobie "z wyłapywaniem przestępców, którzy współpracują z drugą stroną przy przerzucaniu nielegalnie przez polską granicę imigrantów".

Tusk podkreślił, że "każdy, kto działa na rzecz nielegalnego przemytu migrantów, jest częścią brudnego biznesu".

98 proc. skuteczności zatrzymań

"Osiągnęliśmy 98 proc. skuteczności zatrzymań, czyli 98 prób nielegalnego przekroczenia granicy jest uniemożliwianych dzięki zdeterminowanej postawie naszych żołnierzy, Straży Granicznej i Policji" - zaznaczył Tusk. Dodał, że służbę na granicy pełni 11 tys. funkcjonariuszy.

Tarcza Wschód

Jak mówił premier, Polska wydała 2,7 mld zł na zaporę na granicy. Przypomniał, że ma być wprowadzone prawo, które umożliwi zawieszenie prawa do składania wniosków o azyl przez osoby nielegalnie przekraczające granicę. Ustawa ws. ograniczenia prawa do azylu czeka na podpis prezydenta.

Tusk wskazał, że Polska mobilizuje Europę do traktowania wschodniej granicy naszego kraju jako wspólnego obowiązku. "Zarówno Tarcza Wschód, a więc militarny wymiar ochrony granicy, jak i ochrona granicy przed nielegalnymi przejściami to wspólny europejski obowiązek - NATO-wski, ale przede wszystkim europejski". "To się wiąże z finansowaniem tych działań na coraz bogatszą infrastrukturę chroniącą tę granicę” – dodał premier.

Oświadczył, że Polska będzie wkrótce dysponować większą liczbą dronów.

Współpraca służb

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kluczowa w strzeżeniu bezpieczeństwa granicy jest współpraca pomiędzy wojskiem a wszystkimi służbami podległymi MSWiA. "Współpraca jest kluczem do sukcesu – tak, jak jedność wszystkich w Polsce ws. Tarczy Wschód i bezpiecznej granicy jest racją stanu. Niektórzy tego nie rozumieją" - powiedział wicepremier.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak przypomniał o grudniowej decyzji Komisji Europejskiej. "52 miliony euro (…) mają pójść na uszczelnienie granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej. Z tego będzie budowana asfaltowa droga wzdłuż granicy, kupowane drony i inne urządzenia teleinformatyczne" - wymienił.

Zapowiedział działania, "tak, aby na rzekach, ciekach wodnych, przy zbiornikach wodnych i mokradłach nie było sytuacji zagrożenia przejściem nielegalnych migrantów". "To priorytet dla MSWiA" – dodał.

Bariera elektroniczna

Komendant główny Straży Granicznej Robert Bagan poinformował, że w tym roku zakończono budowę bariery elektronicznej na odcinkach rzek Istoczanka i Świsłocz w woj. podlaskim. Dodał, że doposażono też istniejącą barierę m.in. o kamery termowizyjne.

Zapora na rzekach granicznych w Podlaskiem powstała na odcinku łącznie ok. 47 km. Inwestycja kosztowała ponad 85 mln zł.

Z danych podlaskiego oddziału Straży Granicznej wynika, że w tym roku było ponad 2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, z czego 1300 - w marcu.(PAP)