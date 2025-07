Jak wynika z badanie opublikowanego we wtorek przez grupę Transport & Environment, na które powołuje się agencja Reuters, europejski przemysł motoryzacyjny może powrócić do produkcji 16,8 mln samochodów rocznie. Jak zauważają analitycy, warunkiem wzrostu produkcji do tego poziomu jest utrzymania przez Unię Europejską celu dotyczącego produkcji czystych samochodów do 2035 r. i wdrożenie polityki wspierającej tę transformację.

Brak wdrożenia strategii przemysłowej i wycofanie się z celu na rok 2035, zgodnie z którym wszystkie nowe samochody osobowe i dostawcze sprzedawane w UE nie będą emitować dwutlenku węgla, może skutkować utratą 1 miliona miejsc pracy w przemyśle samochodowym i dwóch trzecich planowanych inwestycji w akumulatory, podała organizacja T&E w oświadczeniu.

Kłopoty branży motoryzacyjnej

Europejska branża motoryzacyjna już wcześniej musiała mierzyć się z wysokimi kosztami na swoich rynkach krajowych i z silną konkurencją cenową ze strony chińskich i amerykańskich konkurentów w branży pojazdów elektrycznych. Teraz dodatkowo muszą stawić czoła skutkom 25-procentowych ceł na import samochodów wprowadzonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Sytuacja ta skłoniła wielu producentów do obniżenia swoich prognoz na rok 2025. Branża naciskała też na UE, aby ta złagodziła unijne cele dotyczące emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych. Po intensywnych naciskach Parlament Europejski przychylił się do części postulatów branży, jednak na razie utrzymał przepisy, które do 2035 r. zabronią sprzedaży samochodów napędzanych paliwami kopalnymi.

Oto co mówią liczby

Grupa podała, że jeśli cel na rok 2035 zostanie utrzymany i wdrożona zostanie polityka mająca na celu zwiększenie krajowej produkcji pojazdów elektrycznych, udział łańcucha wartości sektora motoryzacyjnego w gospodarce europejskiej wzrośnie o 11 proc. do roku 2035.

Jak dodano, redukcja zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym mogłaby zostać zrekompensowana poprzez stworzenie ponad 100 tys. miejsc pracy w produkcji akumulatorów do 2030 r. i 120 tys. w sektorze ładowania do 2035 r.

