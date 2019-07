W ramach wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 31 781 akcji



Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Primetech, ogłoszonym 14 czerwca 2019 r. przez Famur, 25 lipca br. zawarto transakcje, których przedmiotem było 31 781 akcji Primetechu, podało Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący w wezwaniu.

"Spółka Famur, jako podmiot nabywający akcje w wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie w I terminie zapisów, tj. do dnia 22 lipca 2019 r. włącznie, w dniu rozliczenia ww. transakcji, tj. 26 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Według pierwotnego harmonogramu, na 22 lipca 2019 r. przewidziano zakończenie przyjmowania zapisów w I terminie, a na 25 lipca 2019 r. - realizację transakcji na GPW zapisów złożonych w I terminie; z kolei na 5 sierpnia 2019 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w II terminie i na 8 sierpnia 2019 r. - realizację transakcji na GPW zapisów złożonych w II terminie. Termin przyjmowania zapisów w wezwaniu został 22 lipca wydłużony z 5 sierpnia do 12 września.

Zgodnie z wezwaniem, Famur zamierza nabyć w jego wyniku 5 335 474 akcji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym. Akcje odpowiadają w zaokrągleniu 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i tyle samo ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki.

Obecnie Famur posiada bezpośrednio 10 274 359 akcji stanowiących ok. 65,82% akcji w kapitale zakładowym spółki. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć próg 100% głosów w spółce.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,23 mld zł w 2018 r.

