FBSerwis miał 10,3 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - FBSerwis z grupy Budimeksu zwiększył przychody ze sprzedaży o 36% r/r do 224 mln zł w I poł. 2019 r., poprawił rentowność i odnotował 10,31 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, poinformował prezes Artur Pielech. Jednocześnie podtrzymał plan wypracowania 400 mln zł przychodów w 2019 r.

"Po I półroczu 2019 roku Grupa FBSerwis może pochwalić się poprawą wyników finansowych w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 224 mln złotych - to o 36% więcej niż w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku. Znacząco poprawiła się także rentowność spółki i na koniec czerwca 2019 roku Grupa FBSerwis odnotowała zysk netto w wysokości 10,31 mln zł na poziomie skonsolidowanym. Wyniki finansowe grupy odzwierciedlają poprawę rentowności wszystkich linii biznesowych FBSerwis" - powiedział Pielech, cytowany w komunikacie.

Według prezesa wszystko wskazuje na to, że FBSerwisowi uda się wypracować 400 mln zł przychodów ze sprzedaży w br.

"Jeśli chodzi o pozostałe plany na ten rok, w zakresie infrastruktury drogowej chcielibyśmy kontynuować rozpoczęty już dialog z GDDKiA oraz Ministerstwem Infrastruktury w sprawie waloryzacji cen w kontraktach utrzymaniowych. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się wypracować rozwiązanie korzystne dla branży. Z kolei w zakresie gospodarki odpadami w dalszym ciągu aktywnie analizujemy rynek pod kątem potencjalnych przejęć" - dodał.

Prezes ocenił, że wyniki I półrocza udało się poprawić pomimo wyzwań stawianych przed branżą gospodarki odpadami, która jest kluczowym biznesem FBSerwis. Nowelizacja ustawy o odpadach uchwalona we wrześniu 2018 roku nakłada na podmioty wytwarzające, zbierające oraz przetwarzające odpady szereg obowiązków, które wymagają poniesienia znaczących kosztów oraz podjęcia dodatkowych działań - są to przede wszystkim obowiązek zaktualizowania posiadanych pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami, ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, opracowania operatu przeciwpożarowego czy wdrożenia monitoringu wizyjnego.

"W 2019 roku FBSerwis rozpoczął modernizację wszystkich posiadanych zakładów przetwarzających odpady - w Kamieńsku (woj. łódzkie), Ścinawce Dolnej i Krynicznie (woj. dolnośląskie) oraz Tarnowie (woj. małopolskie). Decyzja o zainwestowaniu w infrastrukturę naszych obiektów spowodowana jest przede wszystkim coraz większą ilością odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, a co za tym idzie koniecznością dostosowania zakładów do zmieniającego się strumienia odpadów. Co więcej, wzrastające z roku na rok wymagania dotyczące poziomów odzysku oraz recyklingu wymuszają na FBSerwis inwestowanie w jeszcze bardziej efektywne technologie przerobu. FBSerwis będzie starał się zwiększać poziomy odzysku na swoich instalacjach i wpisywać swoje działania w system gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym" - powiedział także Pielech.

W I półroczu FBSerwis odnowił dwa prestiżowe kontrakty - na obsługę techniczną PGE Narodowego oraz obsługę Portu Gdańsk.

"Poszerzyliśmy także swoje portfolio m.in. zdobywając pierwszy kontrakt z zakresu odbioru odpadów w województwie opolskim (Gmina Kluczbork) oraz podpisując umowę na modernizację 80% punktów świetlnych należących do Gminy Bytom. W obszarze utrzymania infrastruktury drogowej FBSerwis umocniła swoją pozycję w woj. świętokrzyskim zdobywając dwa nowe kontrakty w rejonach Buska-Zdroju oraz Kielc" - wymienił prezes.

"Jeśli chodzi o nowości w ofercie FBSerwis, w 2019 roku, jako jedyna firma w Polsce, rozpoczęliśmy oferowanie swoim klientom szeregu usług łączonych, z tzw. 'jednej ręki'. Uważamy, że dzięki integracji usług z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania technicznego budynków oraz zimowego i letniego utrzymania terenów zewnętrznych (w tym parkingów i ciągów transportowych) klienci są w stanie uzyskać znaczące oszczędności. Oferta ta kierowana jest przede wszystkim do zakładów przemysłowych, centrów logistycznych oraz centrów handlowych" - kontynuował Pielech.

Spółka w dalszym ciągu jest zaangażowana w akcje promujące bezpieczeństwo oraz ekologię.

"Po udanym programie pilotażowym przeprowadzonym w Gdańsku, wdrożyliśmy System Komunikacji o Pracach Interwencyjnych (SKOPI) na wszystkich drogach obsługiwanych przez FBSerwis. Jest to rozwiązanie działające w aplikacji Yanosik, które umożliwia naszym pracownikom informowanie w czasie rzeczywistym o pracach, które wykonują na drodze lub w jej pobliżu. Z kolei we Wrocławiu przeprowadziliśmy 2. edycję konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Bądźmy EKO dla Wrocławia", który ma na celu zachęcenie do segregowania odpadów i ich racjonalnego wytwarzania" - podsumował prezes.

Od 3 lipca 2019 r. FBSerwis jest w pełni częścią Grupy Budimex, która zakupiła pozostałe 51% akcji FBSerwis od Ferrovial Services International, a co za tym idzie jest właścicielem 100% akcji spółki i pośrednio właścicielem całej Grupy FBSerwis.

(ISBnews)