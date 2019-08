LW Bogdanka: W polu Stefanów pobito rekord postępu mies. i wydobycia dobowego



Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - W polu Stefanów, należącym do Lubelskiego Węgla Bogdanka, wykonano postęp miesięczny ściany techniką strugową w wysokości 432 mb. 31 lipca br., padł również rekord wydobycia dobowego z jednej ściany, które wyniosło 25 413 ton urobku, podała spółka.

"Jesteśmy najnowocześniejszą i najbardziej efektywną kopalnią węgla kamiennego w Polsce, ale stale pracujemy nad poprawą procesów operacyjnych. Ustanowienie nowych rekordów było możliwe przede wszystkim dzięki doświadczeniu, determinacji i zaangażowaniu załogi tworzącej odział G-4. To doświadczony zespół, wyspecjalizowany w eksploatacji niskich pokładów przy pomocy kompleksu strugowego, który ma na swoim koncie eksploatacje kilku ścian w polu VII i VIII w Stefanowie" - powiedział prezes Artur Wasil, cytowany w komunikacie.

Eksploatacja ściany 4/VII/385 rozpoczęła się 28 marca br. Jest to kolejna eksploatowana ściana w polu VII w pokładzie 385 w Stefanowie, jej wybieg wynosi 4 635 m, a długość 305 m. Miąższość pokładu wynosiła 1,35-1,95 m, co klasyfikuje go do wybierania techniką strugową. Średnie nachylenie pokładu zarówno poprzecznego, jak i podłużnego ściany wynosi 2°.

LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

