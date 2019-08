Przychody Wittchena wzrosły o 22% r: r do 23,8 mln zł w lipcu



Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 23,8 mln zł w lipcu 2019 r. i były wyższe o 22% w skali roku, poinformowała spółka.

Narastająco w okresie styczeń-lipiec 2019 skonsolidowane przychody wyniosły 130,7 mln zł, co oznacza 18% wzrostu r/r.

Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 21,4 mln zł w lipcu i były wyższe o 23% r/r, zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 2,3 mln zł i były wyższe o 11% r/r, podano w komunikacie.

Narastająco przychody detaliczne wyniosły 115,8 mln zł, tj. o 18% więcej r/r, a przychody B2B - 14,1 mln zł, tj. o 12% więcej r/r.

Segment detaliczny obejmuje sprzedaż salonów detalicznych, sprzedaż internetową oraz pozostałą sprzedaż detaliczną, zaś segment B2B obejmuje sprzedaż krajową oraz sprzedaż eksportową do firm i klientów korporacyjnych, wyjaśnia spółka.

Jednocześnie spółka podała, że rozpoczynając od raportu za III kw. 2019 roku podstawowym interwałem sporządzania oraz publikacji przez spółkę raportów bieżących odnoszących się do cyklicznych poziomów sprzedażowych będzie okres kwartalny.

"Tym samym, niniejszy raport, jest ostatnim miesięcznym raportem o skonsolidowanych przychodach, opublikowanym przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

