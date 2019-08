BoomBit osiągnął w lipcu przychody na poziomie 4,65 mln zł, 19,3% m: m więcej



Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - BoomBit osiągnął w lipcu przychody na poziomie 4,65 mln zł. To wynik o 19,3% lepszy m/m, podała spółka. Grupa przygotowuje się do premier nowych gier GaaS oraz zwiększa wydatki na User Acquisition, co ma umożliwić osiąganie coraz wyższych przychodów w kolejnych miesiącach.

„W lipcu wydane przez Grupę gry w formule GaaS wygenerowały przychody na poziomie 3,4 mln zł, natomiast pozostałe gry (non GaaS) osiągnęły przychody na poziomie 1,3 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami Zarządu wzrosły wydatki na User Acquisition (UA) – w ubiegłym miesiącu przekroczyły 2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

„Jesteśmy umiarkowanie zadowoleni z lipcowych wyników, tym bardziej, że nie mieliśmy w ubiegłym miesiącu żadnej istotnej premiery. Nasze gry wciąż są bardzo dobrze oceniane przez platformy dystrybucyjne – w lipcu Darts Club otrzymała drugiego już feature'a od Google Play, natomiast wczoraj Idle Coffee Corp była grą dnia w amerykańskim App Store. To pokazuje jaki potencjał mają nasze produkcje" – skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Dodał, że w lipcu grupa zintensyfikowała wydatki na pozyskiwanie graczy. „Już teraz widzimy pierwsze efekty tych działań, natomiast warto pamiętać, że optymalne efekty kampanie UA osiągają po 60-90 dniach od ich rozpoczęcia" – dodał prezes Grupy BoomBit.

BoomBit przygotowuje się do premier kolejnych gier GaaS. W III kwartale do sklepów App Store i Google Play na całym świecie trafią m.in. karcianka Mighty Heroes oraz tzw. „clicker" - Idle Microchip Factory.

„Z niecierpliwością czekamy na premiery tych gier. Jeśli chodzi o Mighty Heroes – chcieliśmy, by gra miała swoją premierę już w lipcu, natomiast w fazie soft launch cieszyła się na tyle dużą popularnością wśród graczy, że postanowiliśmy przetłumaczyć ją na kilka dodatkowych popularnych języków. Wierzymy zatem w sukces naszych najbliższych premier" - stwierdził wiceprezes Hannibal Soares, cytowany w komunikacie.

„Rozwój Grupy w dalszej części roku będą także wspierać wspólne przedsięwzięcia (joint venture) BoomBit, czyli spółki SuperScale i MoonDrip. Ta pierwsza posiada unikatowe doświadczenie i narzędzia w zakresie optymalizacji monetyzacji, LiveOps, User Acquisition oraz Business Intelligence. SuperScale wspiera zarówno tytuły wydawane przez Grupę, jak i świadczy usługi na rzecz innych, rozpoznawalnych globalnie producentów gier mobilnych. Z kolei MoonDrip będzie wydawać gry na rynku globalnym, w tym w Chinach, które są obecnie największym rynkiem gier mobilnych na świecie. Obecnie dwie gry tej spółki są w fazie soft launch" - podano także.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)