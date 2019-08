Sąd uznał odpowiedzialność Pfleiderer Baruth co do istoty roszczenia Classen



Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Düsseldorfie ustalił, że Pfleiderer Baruth - spółka zależna Pfleiderer Group - ponosi odpowiedzialność wobec W. Classen GmbH & Co. KG co do istoty roszczenia o odszkodowanie, jednak nie ustalił kwoty roszczenia, podał Pfleiderer.

"Na podstawie generalnego ekonomicznego doświadczenia Sąd Rejonowy przyjął, że działania przypisywane Pfleiderer Baruth mogły przyczynić się do powstania szkody po stronie Classen. Sąd Rejonowy nie dokonał jeszcze ustaleń w przedmiocie kwoty odszkodowania i ustali kwotę (lub jej brak) odszkodowania należną od Pfleiderer Baruth wobec Classen w oddzielnym postępowaniu w tym zakresie" - czytamy w komunikacie.

Pfleiderer Baruth nie zgadza się z wyrokiem Sądu Rejonowego i analizuje uzasadnienie przedstawione w wyroku. Po zakończeniu powyższej analizy Pfleiderer Baruth podejmie decyzję o ewentualnym zaskarżeniu wyroku.

"Spółka nie utworzyła rezerwy na ewentualne odszkodowanie związane ze sprawą Classena" - czytamy dalej.

20 grudnia 2012 r. W. Classen GmbH & Co. KG wszczął postępowanie wobec Pfleiderer Baruth GmbH, w którym dochodzi od Pfleiderer Baruth odszkodowania w kwocie 55 438 486 euro (plus odsetki) z tytułu zmowy cenowej dotyczącej produktów drewnopochodnych, w tym powlekanych i niepowlekanych płyt wiórowych a także płyt MDF i HDF, które były sprzedawane przez Pfleiderer Baruth na rzecz Classen i jej podmiotów zależnych.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r.

(ISBnews)