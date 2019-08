Minister zapowiedział uruchomienie programu "Internet dla każdego”, którego celem jest zwiększenie dostępności do szerokopasmowego internetu. Samorządy, które chcą wziąć w nim udział, otrzymają maksymalnie do 64 368 zł na budowę lub rozbudowę tzw. hotspotów, czyli punktów z bezpłatnym WiFi. Mogą one pojawić się m.in. w parkach, na skwerach, dworcach, w domach kultury i bibliotekach. Zagórski dodał, że ze środków z programu można będzie pokryć tylko koszty instalacji hotspotów, natomiast utrzymanie infrastruktury i przepustowości będzie już zadaniem gmin.

"Obecnie tylko 405 gmin w naszym kraju ma hotspoty, czyli punkty z bezpłatnym WiFi, ale dzięki temu konkursowi chcemy to zmienić" - powiedział Zagórski. Dodał, że liczy na to, że na terenie naszego kraju pojawi 19 tysięcy nowych punktów z bezpłatnym WiFi.

Zaznaczył, że inicjatywa jest skierowana do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z całej Polski, bo to przede wszystkim one borykają się z brakiem ogólnodostępnej sieci. Wskazał, że nabór wniosków rusza 7 września i potrwa do 30 czerwca przyszłego roku. Dzięki konkursowi każda z gmin zostanie wyposażona w przynajmniej 10 punktów z WiFi o prędkości na poziomie 30 Mb/s.

Jak zaznaczył obecny na konferencji dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wojciech Szajnar, dokumenty konkursowe zostały skonstruowane tak, "aby dało się je wypełnić możliwe prosto i szybko". Dodał, że przychodzące wnioski będą weryfikowane na bieżąco, co przyspieszy proces zawierania umów.

Środki na sfinansowanie konkursu pochodzą z unijnego programu Polska Cyfrowa. Budżet Programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Na rzecz powszechnego dostępu do szybkiego internetu przeznaczono ok. 1 mld euro, natomiast na e-administrację około 949 mln euro. Poza tym, na działania zmierzające do podniesienia cyfrowych kompetencji społeczeństwa przeznaczono 145 mln euro.

