Na Comex w N.Jorku miedź zyskuje 0,1 proc. do 2,5985 USD za funt.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że USA-Chiny "radzą sobie dobrze" w rozmowach handlowych. Zasugerował jednak, że nie jest jeszcze gotowy do podpisania umowy z Chinami.

"Ostatnie rozmowy telefoniczne pomiędzy chińskimi i amerykańskimi negocjatorami były pozytywne, a kolejne są planowane w ciągu najbliższego tygodnia do 10 dni" - poinformował też Larry Kudlow, przedstawiciel Białego Domu.

Analitycy Goldman Sachs Group Inc. oceniają, że jest potencjał do odbicia cen miedzi, a globalni inwestorzy mają zbyt pesymistyczne poglądy co do perspektyw gospodarczych na świecie.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME staniała o 7 USD do 5.744,00 USD za tonę.