Łódź: Krzysztof Kwiatkowski wystartuje do Senatu, jako niezależny kandydat

Źródło: PAP

B. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski poinformował we wtorek w Łodzi, że wystartuje do Senatu, jako niezależny kandydat. Zarejestrowany został już jego komitet wyborczy. Podkreślił, że w trzy dni robocze udało się zebrać ok. 5 tys. podpisów popierających jego kandydaturę.