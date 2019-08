Po spotkaniu z wojewodami z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego minister Szumowski stwierdził, że "to jak ważna jest sfera ratownictwa medycznego, jaki ważni są ratownicy medyczni, jak ważne są zespoły ratownictwa medycznego nikogo nie trzeba przekonywać".

Wskazał, że przykładem może być akcja w Tatrach sprzed kilku dni. Podczas ubiegłotygodniowej burzy w górach zostało poszkodowanych ponad 150 turystów przebywających w okolicach Giewontu i Czerwonych Wierchów. Gwałtowne wyładowania atmosferyczne spowodowały śmierć czterech osób, w tym dwojga dzieci. Piąta osoba, w wyniku wyładowań, poniosła śmierć w słowackiej części Tatr.

Szef MZ ocenił, że akcja ratownicza była "niebywale sprawna". "Tam polskie ratownictwo medyczne i górskie ratownictwo pokazało, bardzo sprawną, bardzo dobrze skoordynowaną akcję" – stwierdził.

"To jest obszar, w którym państwo powinno wziąć na siebie ciężar koordynacji, ciężar zobowiązań. Dlatego też wykonujemy to i przeprowadzamy reformę ratownictwa medycznego" – dodał. Minister przypomniał, że wiosną br. ratownictwo zostało upaństwowione "po to właśnie, by to państwo koordynowało ratowanie życia obywateli".

"W zeszłym roku przez ministerstwo zdrowia sfinansowaliśmy wyposażenie na stu szpitalnych oddziałach ratunkowych. (…) Teraz rozpoczynamy ogromny program wymiany taboru karetek - 200 karetek w Polsce" – powiedział.

Zaznaczył, że skracanie czasu dotarcia do lekarza i poprawa jakości transportu jest niezwykle ważne. "Czy pacjent z zagrożeniem życia dojedzie szybciej czy nie, to są minuty życia. Karetka i jej nowoczesne wyposażenie ma czasami fundamentalne dla tego, czy pacjent przeżyje czy nie" – wskazał.

"80 mln zł ulokowaliśmy w tym programie. Dwieście karetek. Cała Polska jest objęta tym programem, nie ma wykluczonego województwa. Tak naprawdę wszystkie wnioski, które trafiły do nas poprzez wojewodów zostały rozpatrzone" – dodał. Minister zapewnił, że "nawet najmniejsza gmina czy powiat były traktowane tak samo".

"Wymienimy naprawdę istotną część tych ambulansów, po to, by zespoły ratownictwa medycznego bezpiecznie dojechały do pacjenta, i z pacjentem bezpiecznie dotarły do szpitala, by pacjent przeżył, by była możliwość ratowania jego życia i zdrowia" – powiedział.

"Myślę, że to ogromny zastrzyk wsparcia dla państwowego ratownictwa medycznego, dla polskich pacjentów, dla polskich samorządów - dla polskich gmin, polskich powiatów i województw. Cieszę się, że możemy to ogłosić, że możemy z tym programem ruszyć i jak najszybciej będziemy podpisywali umowy z beneficjentami" - dodał.

