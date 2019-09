W wyniku awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", do których doszło w miniony wtorek i środę (27 – 28 września) do Wisły zrzucane są nieczystości.

W obliczu zagrożenia ekologicznego, do którego może dojść w wyniku zanieczyszczenia rzeki, premier Mateusz Morawiecki podjął w ubiegły czwartek decyzję o budowie rurociągu. Ma on zostać ułożony na nowo budowanym moście pontonowym. Przeprawę o długości ok. 240 m buduje ponad 17O żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Dowódca 2. drużyny pontonowej z 3. Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie kapral Błażej Kuś poinformował, że w poniedziałek saperzy spławili rzeką człony mostowe w okolice mostu Marii Skłodowskiej-Curie i spięli je. W tym miejscu znajduje się kolektor odprowadzający ścieki do rzeki. W niedalekiej odległości jest również przepompownia ścieków. Dlatego właśnie tam powstaje przeprawa i zapasowy rurociąg.

Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział, że w poniedziałek rozpoczęło się zgrzewanie specjalnych rur, które utworzą dwa rurociągi, każdy o długości ok. 1100 m. W piątek pierwszym z nich mają popłynąć nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do "Czajki". W ciągu następnych dni ma zostać uruchomiony kolejny rurociąg.

Do awarii jednego z kolektorów, przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", doszło we wtorek (27 sierpnia). Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który jednak w środę (28 sierpnia) przestał funkcjonować. Wskutek awarii zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły - do rzeki trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.(PAP)

Autor: Wojciech Kamiński