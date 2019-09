Indeks Dow Jones Industrial zwyżkował o 1,41 proc. do 26 728,15 pkt., S&P 500 wzrósł o 1,3 proc. do 2975,97 pktt. a Nasdaq Composite zyskał 1,75 proc. osiągając 8116,83 pkt.

"Musimy być ostrożni, bo S&P 500 zbliża się do 3 tys. pkt. Może być ciężko przekroczyć ten poziom, o ile nie pojawią się jakieś nowe informacje, po za tym, że oni znów zamierzają rozmawiać" - oceniał główny strateg TD Ameritrade JJ Kinahan.

Od rekordu wszechczasów z 26 lipca indeks S&P 500 dzieli niecałe 50 pkt.

Optymizm obudziła w czwartek informacja chińskiego Ministerstwo Handlu o tym, że negocjacje handlowe Stanów Zjednoczonych i ChRL zostaną wznowione na początku października w Waszyngtonie. W połowie września ma odbyć się spotkanie delegacji na szczeblu roboczym.

Nowy termin został ustalony podczas telefonicznej rozmowy, którą odbyli amerykański minister skarbu Steven Mnuchin, przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer, wicepremier Chin Liu He i szef chińskiego banku centralnego Yi Gang.

"Ani Chiny, ani USA nie chcą być obwiniane przez resztę świata za eskalację wojny handlowej i wykolejenie światowej gospodarki. Spotkanie nie oznacza jednak, że stanowiska obu stron staną się bardziej zbliżone” – powiedział Zhou Xiaoming, były chiński dyplomata.

"Eskalacja napięć handlowych USA-Chiny przez wiele miesięcy była największą przeszkodą dla wzrostu indeksów giełdowych, dlatego nie dziwi, że wraz z ulgą u inwestorów po ogłoszeniu kolejnych rozmów na początku października, na giełdach pojawił się rajd" - powiedział Alec Young, dyrektor zarządzający ds. badań rynków globalnych FTSE Russell.

Drugi dzień z rzędu wśród liderów wzrostów były spółki technologiczne - akcje IBM i Dell poszły w górę po 3,4 proc., Facebook podrożał 2 proc. Najdroższe od ponad roku są akcje Tittera, po wzroście o niemal 4,5 proc.

Notowania firmy farmaceutycznej Mallinckrodt spadły o 39 proc. – spółka zatrudniła firmę restrukturyzacyjną, która ma za zadanie pomóc w ograniczeniu potencjalnych zobowiązań prawnych. Mallinckrodt oraz wiele innych firm obawiają się pozwów w związku z ich domniemanym udziałem w obecnym kryzysie opioidowym w USA, w wyniku którego rocznie umiera kilkadziesiąt tysięcy osób w wyniku przedawkowania leków.

Po ponad 4-proc. wzroście we środę, czwartek przyniósł uspokojenie notowań na rynkuropy. Kurs gatunku WTI na NYMEX wzrósł o 4 centy, do 56,30 USD za baryłkę, a Brent na ICE poszedł w górę o 0,4 proc. do 61,95 USD/b.

Rentowność 10-letnich UST podniosła się o 11 pb do 1,57 proc., a dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich wzrosła o 9 pb do 2,06 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 2 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie: -41 pb.

Wskaźnik aktywności w usługach w USA w sierpniu wyniósł 56,4 pkt., wobec 53,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Prognozowano 54 pkt.

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w lipcu wzrosły o 1,4 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA. Analitycy szacowali, że zamówienia wzrosną o 1 proc. mdm.

W firmach w USA przybyło w sierpniu 195 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 148 tys.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w sierpniu wzrosła o 39,0 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2018, po wzroście w VII o 43,2 proc. - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 1 tys. do 217 tys. - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 215 tys.

W piątek o 14.30 zostanie opublikowany oficjalny raport z rynku pracy USA Departamentu Pracy. Analitycy prognozują 160 tys. nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w sierpniu. (PAP)