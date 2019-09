Bloober Team: Prace nad 'Layers of Fear' w wersji iOS zostały zakończone



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Zakończono prace nad grą "Layers of Fear" w wersji iOS (smartfony i tablety), podał Bloober Team. Premiera tej produkcji na platformie App Store planowana jest na IV kwartał 2019 r.

"W ocenie emitenta, sprzedaż gry 'Layers of Fear' na urządzeniach operujących na systemie IOS będzie mieć wpływ na wyniki finansowe emitenta za rok 2019 i kolejne okresy" - czytamy w komunikacie.

Bloober Team to deweloper gier notowany na NewConnect.

(ISBnews)