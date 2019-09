Jak powiedziała rzecznik prasowy ZMPG Agata Kupracz, Nabrzeże Szczecińskie w Porcie Gdańsk, dzięki współpracy Portu Gdańskiego Eksploatacji i firmy Samskip, zaczął obsługiwać od września regularne połączenie kontenerowe między Skandynawią a Polską. W kontenerach Samskipu do Gdańska są transportowane mrożone ryby, a eksportowane stąd materiały budowlane i dobra konsumpcyjne. Specjalistyczne kontenerowce są przystosowane też do obsługi ładunków ponadgabarytowych. Dodała, że dotąd przeładunek kontenerów był domeną Portu Zewnętrznego, a dzisiejszą konferencją inaugurujemy rozpoczęcie regularnych przeładunków kontenerów w Porcie Wewnętrznym Portu Gdańsk.

”Nabrzeże Szczecińskie w Porcie Gdańsk, na terenie operatora przeładunkowego Port Gdański Eksploatacja, który jest największym operatorem przeładunkowym w Porcie Wewnętrznym, nie było wykorzystywane w transporcie intermodalnym. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to robimy z powodzeniem. Co więcej prowadzimy rozmowy handlowe, aby zwiększyć operacyjność w tym segmencie naszego biznesu” – powiedział PAP prezes zarządu Port Gdański Eksploatacja dr Radosław Stojek. Dodał, że wcześniej to nabrzeże spełniało inne funkcje przeładunkowe.

Jak wyjaśnił Stojek, PGE SA jest operatorem przeładunkowym w Porcie Wewnętrznym Portu Gdańsk a jego większościowym udziałowcem jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.

”Ożywienie wewnętrznej części Portu Gdańsk jest jednym z naszych priorytetów. Właśnie dlatego przebudowujemy nabrzeża wzdłuż Martwej Wisły i pogłębiamy kanał portowy. To szczególnie wrażliwe miejsce Portu – o określonych możliwościach ze względu na głębokość i szerokość. Cieszy nas, że współpraca PGE z Samskipem ma w tym ożywianiu znaczący udział. Pokazuje, że kontenery można przeładowywać nie tylko w głębokowodnej części Portu” – podkreślił wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk ds. Infrastruktury wyjaśnia Marcin Osowski.

Jak poinformowała Agata Kupracz, do Nabrzeża Szczecińskiego będą zawijać na zmianę dwie jednostki firmy Samskip, a w każdy piątek w Porcie Gdańsk pojawi się jeden statek. Dodała, że serwis ten jest realizowany do portów Oslo, Aarhus, Tananger, Bergen i Alesund. Duński port w Aarhus jest miejscem przeładunku towarów na serwis kontenerowy do Rejkjawiku. Przystankiem na trasie ze Skandynawii do Polski jest Hamburg, z którego kontenerowiec wpływa na Bałtyk kanałem Kilońskim

”Wybór miejsca zawijania kontenerowca nie jest przypadkowy. Transport oferowany przez Samskip będzie konkurował z autami. Jako główny operator przeładunkowy na terenie Portu Gdańsk w Porcie Wewnętrznym możemy kształtować procesy logistyczne. Wierzymy, że zarówno dla Portu Gdańsk, dla firmy Samskip, jak i dla PGE będzie to początek owocnej i długofalowej współpracy” – mówi Radosław Stojek.

Rzecznik prasowy ZMPG poinformowała, że armator Samskip pochodzi z Islandii, a główną siedzibę ma w Rotterdamie. Realizuje transporty z Polski na liniach handlowych do Islandii, Wysp Owczych, Norwegii, Danii i innych krajów Europejskich.

”Jesteśmy zadowoleni mogąc zaoferować klientom pierwszy produkt multimodalny z Bałtyku do Norwegii o tym zasięgu. Norwegia jest bardzo rozległym krajem, gdzie koszt transportu jest często wysoki. Serwis morski z Gdańska, w ramach którego Samskip realizuje dostawy od drzwi do drzwi, jest alternatywą dla transportu drogowego ze względu na czas transportu, korzystną strukturę kosztową i mniejszą szkodliwość dla środowiska. Liczymy, że serwis pomoże w dalszej ekspansji polskich eksporterów w Norwegii” - powiedział dyrektor zarządzający Samskip w Polsce Filip Chajęcki.

Port Gdańsk dzieli się na dwie części Port Wewnętrzny, którego nabrzeża ulokowane są wzdłuż Martwej Wisły oraz Port Zewnętrzny, czyli głębokowodną część portu ulokowaną bezpośrednio na wodach Zatoki Gdańskiej, którego częścią jest m.in. Port Północny.(PAP)

Autor: Marcin Szywała