Torpol spodziewa się, że w kolejnych latach dywidenda będzie nominalnie wyższa



Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Torpol zamierza w kolejnych latach wypłacać dywidendę i spodziewa się, że przeznaczać będzie na nią ok. 50% jednostkowego zysku netto, co przy rosnących zyskach da wyższą łączną wartość dywidendy niż w 2018 r. (gdy sięgnęła ok. 70% wypracowanego zysku netto), poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

"Torpol jest spółką dywidendową i myślę, że taka tendencja będzie podtrzymana. Dzisiaj nominalnie ta dywidenda nie jest wielka, choć procentowo olbrzymia. Pewnie w kolejnych latach to się odwróci, że bardziej będziemy oscylować ok. 50%, jeśli chodzi o politykę dywidendową, natomiast nominały będą większe, mam nadzieję" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej.

W czerwcu akcjonariusze Torpolu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,74 mln zł z zysku netto za 2018 r. (wynoszącego 8,17 mln zł), co oznaczało wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję.

Torpol odnotował 19,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 26,71 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 8,17 mln zł wobec 13,76 mln zł straty rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1 526 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)