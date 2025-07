Polskie służby masowo inwigilują Polaków. Nie potrzebują nakazu, ani wyroku

W 2024 roku polskie służby ponad 2 mln razy zaglądały do bilingów Polaków. Funkcjonariusze mogą sprawdzić, do kogo ktoś dzwonił, pisał SMS-y i gdzie logował się jego telefon. Służby mają dostęp do tych danych „z biurek” i nikt z zewnątrz tego nie kontroluje. To sprzeczne z prawem i wyrokami unijnymi - pisze "Gazeta Wyborcza".