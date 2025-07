W razie inwazji Rosji europejskie czołgi i broń utkną na drogach? Komisarz UE alarmuje

Wielu ekspertów ocenia, że Rosja w ciągu kilku lat będzie zdolna do zaatakowania państw NATO i Unii Europejskiej. Gdyby do takiego ataku doszło, to drogi i linie kolejowe w państwach Unii nie są dostosowane do odparcia ewentualnej inwazji Rosji - ocenia komisarz UE ds. transportu Apostolos Dzidzikostas. UE zamierza wydać 17 mld euro na poprawę sieci transportowych - informuje brytyjski dziennik „Financial Times”.